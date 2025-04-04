أوكرانيا: قبلنا العرض الأمريكي للسلام وندعو للضغط على روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الجمعة، إن بلاده قبلت العرض الأمريكي للسلام، داعيا إلى الضغط على روسيا التي تواصل هجماتها ضد كييف.

وأضاف في تصريح صحفي من مقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل، أن العائق للسلام ليست كييف التي قبلت العرض الأمريكي، بل موسكو التي أظهرت ترددها وواصلت هجماتها على أوكرانيا، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف سيبيها: «قبلنا العرض الأمريكي للسلام والعائق أمام السلام ليست أوكرانيا».

وتابع: «بات من الواضح الآن من يريد السلام ومن يريد الحرب. علينا أن نجبر روسيا على صنع السلام».

وذكر وزير الخارجية الأوكراني أن روسيا نفذت هجوما مكثفا على منطقة خاركوف بطائرات مسيرة أمس الخميس.

وعقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 18 مارس الماضي، تم إعلان توصل موسكو وكييف إلى اتفاق يقضي بوقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.

وسبق للكرملين الإعلان أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن وقف الهجمات على المنشآت مثل مصافي النفط وخطوط أنابيب الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا.

وتشن أوكرانيا هجمات على روسيا بين الحين والآخر ردا على الهجوم الذي تواصله موسكو على أراضيها منذ 2022.