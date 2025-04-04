مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انهيار عقار بحي الجمرك

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، منذ قليل، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من الأسقف العلوية على الدور الأرضي بالعقار رقم 4 في شارع ابن وهبة، المتفرع من حارة النخلة.

وعلى الفور، كلّف اللواء أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رئيس حي الجمرك وجميع الجهات التنفيذية المعنية، بالتوجه الفوري إلى موقع حادث انهيار العقار، المكوّن من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية.

وفي هذا الإطار، تم تكثيف تواجد فرق الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وفريق التدخل السريع، إلى جانب الأجهزة والمرافق المعنية بالمحافظة، مع تعزيز التواجد الأمني في محيط العقار.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة شخص واحد، جميعهم من أسرة واحدة، فيما تبين وجود طفل من الأسرة خارج المنزل وقت الحادث.

وقد تم التعامل الفوري مع حالات الوفاة، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الفحوصات والعلاج اللازم، حيث تم إيداعه في العناية المركزة لحين استقرار حالته الصحية.

كما تم الانتهاء من إجراء البحث الاجتماعي للأسرة تمهيدًا لصرف التعويضات النقدية للمُتوفين وللحالة المصابة عقب تعافيها، إلى جانب إعداد تقرير فني بحالة العقار، والذي كان قد صدر له قرار سابق بالهدم.

وباشر رئيس حي الجمرك، بالتنسيق مع جهات التحقيق والنيابة العامة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.

وفي السياق ذاته، تم تشكيل لجنة فنية مختصة لتحديد أسباب الانهيار والمسؤول عن الواقعة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات في العقارات المجاورة.