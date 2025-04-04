مدافع برشلونة ينتظر رقما مميزا أمام بيتيس

يترقب الفرنسي جوليس كوندي، الظهير الأيمن لنادي برشلونة، تحقيق رقمًا قياسيًا، خلال المباراة المقبلة للفريق أمام ريال بيتيس.

ويستضيف برشلونة فريق ريال بيتيس مساء غدٍ، السبت، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني «لا ليجا».

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن كوندي سيصل إلى خوض 100 مباراة متتالية دون انقطاع، حال مشاركته في لقاء الغد أمام ريال بيتيس.

وانطلقت هذه السلسلة أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا يوم 28 نوفمبر 2023، حيث لعب كوندي 99 مباراة رسمية، بمجموع 8370 دقيقة دون احتساب الأوقات الإضافية.

ومن بين 99 مباراة، خاض كوندي 81 مواجهة مع برشلونة، و18 مع منتخب فرنسا، وسجل 4 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة، وجاءت جميع مساهمات كوندي الهجومية بقميص برشلونة.

أما أبرز لحظاته في التمريرات الحاسمة، فكانت في مباراة النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا، حيث صنع 3 أهداف في غضون 23 دقيقة لليفاندوفسكي ورافينيا وفيرمين لوبيز، ليبرهن على قيمته داخل البارسا.

ويحتل برشلونة، قبل مباراة الغد أمام بيتيس، صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 66 نقطة وبفارق 3 نقاط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، فيما يحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 47 نقطة.