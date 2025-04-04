نضال شافعي يعلن موعد عزاء زوجته

كشف الفنان نضال شافعي في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، موعد إقامة عزاء زوجته الفنانة الراحلة هند محمد علي.

وأوضح أنه من المقرر إقامة العزاء غدا السبت في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

وقال الشافعي في منشوره: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، سيقام العزاء غدا السبت الموافق 5 أبريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد".

واختتم كلامه قائلا: "أسالكم الدعاء لزوجتي بالرحمة والمغفرة".

وكانت هند محمد علي قد وافتها المنية مساء أمس عقب مشكلات صحية عديدة في الكلى، وعقب وفاة والدتها بحوالي 3 أسابيع، وتم تشييع جنازتها بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم من مسجد بهجت في دريم لاند بالسادس من أكتوبر.