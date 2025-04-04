جريزليس يصعق ميامي هيت في الرمق الأخير

أحرز جا مورانت رمية حاسمة من مسافة 12 قدما مع انتهاء الوقت، ليقود فريقه ممفيس جريزليس للفوز على مضيفه ميامي هيت، في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (NBA).

وتغلب جريزليس على هيت بنتيجة 110-108، فجراليوم الجمعة، ليحقق أول انتصاراته في المسابقة، تحت قيادة مديره الفني المؤقت توماس إيسالو.

وأنهى مورانت المباراة بتسجيل 30 نقطة لصالح ممفيس جريزليس، الذي أوقف سلسلة هزائمه بعد 4 مباريات متتالية.

وسجل زميله ديزموند باين 17 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة، كما أضاف سكوتي بيبن جونيور 17 نقطة، وأحرز كل من جايلين ويلز وجارين جاكسون جونيور 13 نقطة للفريق الضيف.

في المقابل، سجل تايلر هيرو 35 نقطة لصالح ميامي، الذي توقفت سلسلة انتصاراته بعد 6 مباريات متتالية، بينما سجل بام أديبايو 26 نقطة، وأضاف كيل إيل وير 13 نقطة مع 15 متابعة تحت السلة.

وخاض ميامي هيت المباراة بأعصاب هادئة، بعدما ضمن التأهل إلى مرحلة "بلاي أوف"، عقب فوز ميلووكي باكس على مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بنتيجة 126-113، في المباراة التي سبقت هذا اللقاء.

ولم تكن الأرض عاملا مساعدا لأصحابها في باقي المباريات، التي أقيمت في اليوم نفسه، حيث فاز أورلاندو ماجيك على مضيفه واشنطن ويزاردز 109-97.

كما تفوق مينيسوتا تمبرولفز على بروكلين نتس 105-90، وبورتلاند ترايل بليزرز على تورنتو رابتورز 112-103، وجولدن ستيت ووريورز على لوس أنجليس ليكرز 123-116.