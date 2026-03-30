موسكو تدعو أطراف النزاع في الخليج إلى عدم تنفيذ هجمات على المنشآت المدنية

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان اليوم الاثنين، أن روسيا تدعو جميع أطراف النزاع في الخليج العربي إلى حل الوضع بأقرب وقت ممكن عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وقالت زاخاروفا، في البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "تدعو روسيا بقوة إلى إنهاء الأعمال العدائية سريعا والعودة إلى الحل السياسي والدبلوماسي.. وندعو باستمرار جميع أطراف النزاع إلى الامتناع عن أي هجمات على أهداف مدنية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن روسيا "تدين بشدة الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة مجهولة على مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق، والذي كان يهدف إلى توسيع النطاق الجغرافي لأزمة عسكرية سياسية غير مسبوقة في حجمها وتدميرها".