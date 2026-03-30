وزير البترول: تسوية باقي مستحقات الشركاء الأجانب بحلول 30 يونيو

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، إلى 1.3 مليار دولار اليوم.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، اليوم الاثنين، أن الوزارة عازمة على تسوية كل تلك المستحقات بحلول 30 يونيو 2026، مع الالتزام بدفع الفواتير الشهرية.

وأشار إلى تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية التي شملت تطوير النظم التعاقدية والمالية، وخفض تكاليف التنمية، وتسريع وتيرة إدخال الاكتشافات الجديدة إلى مراحل الإنتاج.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، على الدعم المستمر لهذا الملف، والذي كان له بالغ الأثر في استعادة ثقة الشركاء، وإعادة ضخ الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى تحقيق 83 اكتشافًا جديدًا للبترول والغاز، وإدخال 363 بئرًا جديدًا على خريطة الإنتاج، قائلًا إن العام المالي الماضي شهد ضخ استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار في أعمال البحث والتنمية والتشغيل.

وأكد أن العام الجاري يشهد نشاطًا مكثفًا يتضمن حفر 101 بئر استكشافي، باستثمارات تبلغ 1.3 مليار دولار، ومنهم 14 بئرًا في البحر المتوسط، مدعومًا بوصول 3 حفارات إضافية.

وأوضح أن «الخطة المستقبلية تتضمن حفر 484 بئرا باستثمارات 5.3 مليار دولار، حتى عام 2030، مع إتاحة حوافز جديدة، والتوافق مع الشركاء على تعظيم استخدام التقنيات المتطورة».