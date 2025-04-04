أبرز تقييمات فيلم A Working Man أحدث أعمال جيسون ستاثام

يعرض حاليا في السينما أحدث أفلام نجم الأكشن جيسون ستاثام A Working Man، من إخراج ديفيد آير، وتأليف سيلفستر ستالون، بطولة ديفيد هاربر وجايسون فيليمينج وإيف مورو.

يتمتع "ستاثام" بجماهيرية بين محبي أفلام الأكشن والتشويق والمغامرة، حيث يقدم دور عامل بناء ماهر في كسر العظام مثل مهارته في بناء المباني الشاهقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكتب فيها سيلفستر ستالون فيلمًا من بطولة "ستاثام"، فقد سبق لهما التعاون في فيلم الإثارة "المواجهة الداخلية" عام ٢٠١٣.

وإذا كنت من محبي أفلام الأكشن والبطل الذي يحارب الفساد، إليك أبرز تقييمات ومراجعات العمل قبل مشاهدته في السينما.

منذ بدء عرض الفيلم بالولايات المتحدة في ٢٨ مارس الماضي وحتى الآن، حصل على تقييمات متوسطة على منصات تقييم الأفلام (٥٠٪ على Rotten tomatoes، و٥/١ على منصة Empire، و١٠/٦.١ على منصة IMDB).

تدور أحداث فيلم A working Man حول شخصية ليفون كيد (ستاثام) وهو عامل بناء صاحب ماض عنيف، يحاول الهروب والابتعاد تماما عن ماضيه، لكن عندما تختطف ابنة مديره في العمل يقرر العودة إلى ماضيه ويتخذ قرارات خطيرة تتعلق بعودته إلى العنف مرة أخرى، وهي قصة مشابهة لآخر أفلامه Beekeeper، حيث شخصية رجل ترك ماضيه العنيف لكن يعود بسبب وقوع حادث لجارته الودودة.

يستند فيلم الإثارة والحركة A working Man إلى سلسلة كتب "ليفون كيد" للكاتب تشاك ديكسون، مؤلف القصص المصورة والروائي الغزير الإنتاج.

أصبحت أفلام الإثارة والحركة التي تعتمد على رجل واحد شائعة جدًا في السنوات الأخيرة، وخاصةً بعد النجاح الباهر لسلسلة أفلام جون ويك، هناك ما يجذب الجمهور بشدة في بطل حركة واحد يواجه مجموعة من الأشرار بدافع الانتقام ورغبة في تصحيح الأمور.

كتب الناقد روبرت دانييلز على منصة "روبرت إيجى"، قائلا: "إذا كنتَ ستشاهد فيلم رجل عامل، أحدث أفلام الحركة لجيسون ستاثام، فأنتَ تعلم أن ما يُفترض أن يدور حوله هو مجرد صدفة، كما لا يجب أن تتوقع أي شعور بالواقعية أو انغماس في الشخصيات. هو فيلم واضح ونمطي للغاية، وستاثام بأدائه غير مخيب للآمال، لكن يجب النظر إلى الفيلم في سياق أعمال ستاثام ككل التي بنى خلالها صورة عن بطل الأكشن، ويعاب على الفيلم لغته البصرية المشوشة".

ووصفت الناقدة السينمائية إيمي نيكلسون عبر موقع "لوس أنجلوس تايمز" الفيلم بأنه "في مجمله، عبارة عن كليشيه عتيق مملوء بالغرابة".