الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية: أفشلنا هجومين خلال 24 ساعة

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن جماعة الحوثيين في اليمن إعلانهم استهداف حاملة طائرات أمريكية، وإفشال هجومين للولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وقالت جماعة الحوثي: "هاجمنا بالصواريخ المجنحة والمسيرات حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"وقطعا حربية تابعة لها".

وأضاف الحوثيون: "أفشلنا خلال الساعات الـ24 الأخيرة هجومين جويين كانت الولايات المتحدة تستعد لشنهما على اليمن".

وكشف صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن حجم الضرر الذي ألحقته الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إن الحوثيين "دمرتهم الضربات التي لا هوادة فيها" التي أمر بشنها عليهم في 15 مارس.

على عكس ما قاله ترامب تحدث مسئولون عسكريون وفي البنتاجون سرًا عن خلاف ذلك أمام الكونجرس ومع الدول الحليفة.

وفي جلسات إحاطة مغلقة خلال الأيام الأخيرة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أقر مسئولون في البنتاجون بأن الضربات حققت نجاحا محدودا فقط في تدمير ترسانتهم الضخمة والموجودة تحت الأرض الخاصة بالصواريخ والطائرات بدون طيار والقاذفات.

وقال المسئولون المطلعون على تقييمات الأضرار السرية إن القصف أعنف باستمرار من الغارات التي جرى توجيهها تحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وأكبر مما تحدثت عنه وزارة الدفاع علانية.

لكن الحوثيين، الذين يعرفون بقدرتهم على التكيف، عززوا الكثير من مخابئهم والمواقع المستهدفة الأخرى، مما أحبط قدرة الأمريكيين على عرقلة الهجمات الصاروخية للحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وفقا لما قاله مسئولون حلفاء وفي الكونجرس – تحدثوا شريطة عدم كشف هويتهم لمناقشة العمليات.