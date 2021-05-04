تركيا :الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا تتطور في مجالات عدة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو اليوم الاثنين أن الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا تتطور في العديد من المجالات .

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الاثنين، تشاووش أوغلو والوفد المرافق له الذي يزور طرابلس ،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر: "التقينا اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني".

وأكد تشاووش أوغلو دعم بلاده للمجلس الرئاسي، مبينا استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين.

وتابع قائلا: "شراكتنا الاستراتيجية تتطور في العديد من المجالات أبرزها الدفاع والأمن والتجارة والطاقة".

كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد استقبل اليوم الإثنين، وفدا تركيا رفيع المستوى ضم تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، بحضور رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد، ووزيرة الخارجية الليبة نجلاء المنقوش.

وبحث اللقاء، تعزيز العلاقات بين البلدين، و سبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

يشار إلى أن تركيا نشرت قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني السابقة في قتالها ضد قوات مايسمي بالجيش الوطني الليبي ، كما ابرمت انقرة وطرابلس مذكرتين واحدة أمنية واخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية في شهر نوفمبر عام 2019.

كما أبرمت تركيا وليبيا في الشهر الماضي خمس اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدبيبة في اول زيارة للأخير لتركيا بعد تولية رئاسة الحكومة في آذار/مارس الماضي.