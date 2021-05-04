 فيسبوك: الرسائل على إنستجرام وماسنجر لن تكون مشفرة بالكامل حتى 2022 - بوابة الشروق
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فيسبوك: الرسائل على إنستجرام وماسنجر لن تكون مشفرة بالكامل حتى 2022

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 2:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 2:16 م

أعلنت منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي في العالم، أن رسائل تطبيقي إنستجرام وفيسبوك ماسنجر لن تكون مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف حتى وقت ما في عام 2022 على أقرب تقدير.

 

ونقل موقع "لايف منت" التقني عن منصة فيسبوك، أن التطبيقين لن يتضمنا تشفيرا افتراضيا حتى العام المقبل.

 

وذكرت المنصة أن توفير التشفير من طرف إلى طرف كان مشروعًا طويل الأجل، وأن الرسائل لن تكون مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف حتى 2022.

 

وأضافت المنصة: الرسائل على Messenger و Instagram Direct لن يتم تشفيرها من طرف إلى طرف افتراضيًا حتى "وقت ما في عام 2022.. بينما نتوقع إحراز مزيد من التقدم في التشفير الافتراضي من طرف إلى طرف" بالنسبة لـ Messenger و Instagram Direct هذا العام، فهو مشروع طويل الأجل.

 


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