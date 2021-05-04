ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان؟ الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها مفاده: «ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان؟»، قائلة إن المسلم ينبغي أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان.

وقالت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله.

وتابعت: «فيجب على المسلم أن يجتهد في العبادة ويحث أهله على ذلك حتى يكون في توديع هذا الشهر الكريم، ولا يحرم نفسه من قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر».





