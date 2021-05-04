وزير الصحة الألماني يقترح زيادة مساعدات الحكومة للتأمين الصحي العام

اقترح وزير الصحة الألماني، ينس شبان، زيادة المساعدات المالية الحكومية لشركات التأمين الصحي العام للسنة المقبلة 2022 لتجنب رفع قيمة المساهمات.

وأعدت وزارة الصحة مسودة بهذا الخصوص جاء فيها أنه ينبغي رفع الدعم الحكومي لهذا القطاع بمقدار 5ر12 مليار يورو ليصل إلى 27 مليار يورو.

ولم يتم التصويت على هذا المقترح داخل الحكومة الألمانية بعد.

يشار إلى أن شركات التأمين الصحي العام مهددة للتعرض لعجز تمويلي بقيمة كبيرة في العام المقبل، وقد تلقت هذه الشركات من الحكومة في العام الحالي منحة بمقدار خمسة مليارات يورو.

وذكرت المسودة التي حصلت (د.ب.أ) على نسخة منها أن الزيادة في المنحة بقيمة 5ر12 مليار يورو مناسبة لسد عجز مالي متوقع في العام المقبل وبدونها ستضطر الشركات إلى سد هذا العجز عن طريق رفع قيمة مساهمات المشاركين فيها.

كما أوصت المسودة بإعداد دعم إضافي بمثل هذه القيمة من اجل تجنب حدوث ارتفاع كبير في التكاليف الجانبية للأجور في عام 2022.