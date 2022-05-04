الأمم المتحدة: مقتل 3238 مدنيا وإصابة 3397 في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي

أعلن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، التابع للأمم المتحدة، عن مقتل 3238 شخصًا وإصابة 3397 آخرين، في الفترة ما بين الساعة 4 صباحًا يوم 24 فبراير 2022، عندما بدأ الهجوم المسلح للاتحاد الروسي على أوكرانيا، وحتى منتصف ليل 3 مايو 2022 (بالتوقيت المحلي).



وقال بيان صادر عن المفوضية، اليوم الأربعاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى مقتل 1162 رجلاً و738 امرأة و71 فتاة و84 فتى، بالإضافة إلى 72 طفلاً و1111 بالغًا لم يُعرف جنسهم بعد.



ونوهت المفوضية إلى أن الحرب الروسية أدت إلى إصابة 424 رجلًا و337 امرأة و71 فتاة و82 فتى، بالإضافة إلى 169 طفلاً و2314 بالغًا لم يُعرف جنسهم بعد.



وأشارت إلى سقوط 1700 قتيل و1652 جريحًا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، و1599 قتيلًا و1260 جريحًا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، و101 قتيل و392 مصابًا، في الأراضي التي تسيطر عليها «الجمهوريات» الانفصالية.



ولفتت إلى مقتل 1538 شخصًا وإصابة 1745 آخرين، في مناطق أخرى من أوكرانيا تشمل (مدينة كييف ، وتشيركاسي، وتشيرنيهيف، وخاركيف، وخيرسون، وكييف، وميكولايف، وأوديسا، وسومي، وزابوريزهزهيا، ودنيبروبتروفسك، وبولتافا، وريفني، وفينيتسيا، ومناطق جيتومير).



وذكرت أن معظم الخسائر المدنية التي تم تسجيلها، نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والغارات الصاروخية والجوية.



وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث يتأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير معلقة.