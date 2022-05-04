سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

أعلنت مجموعة أستراليا آند نيوزيلاند بانكنج جروب (إيه.إن.زد) المصرفية الأسترالية اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 آذار/مارس الماضي إلى 53ر3 مليار دولار أسترالي بما يعادل 7ر117 سنت للسهم الواحد مقابل 94ر2 مليار دولار بما يعادل 4ر98 سنت للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وزادت الأرباح النقدية للمجموعة خلال النصف الثاني من العام إلى 11ر3 مليار دولار مقابل 98ر2 مليار دولار قبل عام واحد.

وبلغت أرباح التشغيل خلال النصف الثاني من العام الماضي 54ر9 مليار دولار أسترالي مقابل 37ر8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما زادت أرباح نشاط الإقراض إلى 10ر7 مليار دولار مقابل 99ر6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.