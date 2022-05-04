الملياردير الروسي أوسمانوف يطعن على عقوبات الاتحاد الأوروبي

قدم الملياردير الروسي وإمبراطور صناعة التعدين ألشير أوسمانوف، طعنا على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات صارمة عليه بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أوسمانوف الذي يمتلك 49% من شركة ميتالو إنفست طعنه للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي منذ 29، أبريل الماضي للمطالبة بتعليق العقوبات حتى يصدر القضاة حكمهم النهائي بشأن العقوبات.



وأضافت بلومبرج، أن دعوى أوسمانوف واحدة من سلسلة متزايدة من الدعاوى الروسية أمام المحكمة الأوروبية، التي يوجد مقرها في لوكسمبورج، منذ إعلان الاتحاد الأوروبي المجموعة الأولى من العقوبات على روسيا يوم 28 فبراير الماضي عقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 من الشهر نفسه.



وكانت قناة آر.تي التلفزيونية الروسية المدعومة من الكرملين قد خسرت بالفعل دعواها لتعليق حظر بثها في دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.



يذكر أن الدعاوى القضائية ضد العقوبات أمام محاكم الاتحاد الأوروبي تستمر لسنوات، ونادرا ما يحصل أصحاب هذه الدعاوى على أحكام لصالحهم.



ولايزال رئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانكوفيتش وابنه على قائمة العقوبات الأوروبية منذ 2014، رغم حصولهما على أحكام لصالحهما بشأن تضمينهما في جولة العقوبات التي تم فرضها عام 2020.