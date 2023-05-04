الدفاع الروسية: 9 قذائف من راجمات الصواريخ وأسقطنا 14 طائرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها تواصل دفاعاتها في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، بعد أن سيطرت فصائل هجومية على حيين آخرين خلال اليوم الماضي، مضيفة أنها اعترضت 9 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أوراجان" و"سميرتش" وأسقطت 14 طائرة أوكرانية بدون طيار".



وذكرت الدفاع الروسية -في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك بلغت نحو 255 جنديا خلال يوم، إضافة إلى 70 جنديا على محور كراسني ليمان و30 جنديا على محور كوبيانسك و30 آخرين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا و35 جنديا على محور خيرسون.



وأوضحت أنه تم إصابة 103 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 118 منطقة، إلى جانب إصابة مراكز القيادة والمراقبة التابعة للواءين ومركز قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في لوجانسك وخيرسون، وتدمير مستودع وقود تابع لمجموعة القوات الأوكرانية في منطقة كيروفوغراد ومستودع ذخيرة تابع للواء 54 الميكانيكي قرب بلدة بيلوغوروفكا.



كما أعلن حاكم مدينة سيفاستول في القرم، ميخائيل رازفوجيف، أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة "بيلبيك" الجوية في شبه جزيرة القرم.



وقال المسئول الروسي -في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"- إن الهجوم لم يسفر عنه وقوع إصابات، مؤكدا أن كل الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة القرم تحت السيطرة.