قاضي قضاة فلسطين يدين العدوان على نابلس

أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، جريمة الاحتلال الإسرائيلي في نابلس والتي أسفرت عن ارتقاء 3 شهداء.

وقال الهباش، في بيان صحفي اليوم الخميس: "نحن أمام عصابة إجرامية إرهابية تسمي نفسها دولة، ولا معنى للحديث عن السلام أو الاستقرار أو الأمن بوجودها".

وأضاف أن عصابة الاحتلال الإرهابية وتحالف الشر "نتنياهو- بن غفير" يعتقدان أن شعبنا سيستسلم ويرفع الراية، مضيفا أن هذا لن يحدث، فنضال شعبنا مستمر منذ 100 عام رفضا للظلم والاستعمار، ولن نقبل إلا بحريتنا وإقامة دولتنا وعاصمتنا الأبدية القدس، مهما كانت التضحيات.

وأكد أن السلام لا يأتي عبر استمرار العدوان والإجرام اللذين تقوم بهما قوات الاحتلال، ولا عبر انتهاك حرمة المقدسات والحقوق، وإنما عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.