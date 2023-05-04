الرئيس الأوكراني يزور المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا في مارس الماضي.

ووصل زيلينسكي، إلى هولندا مساء أمس الأربعاء، في زيارة غير معلنة.

وتوجه الرئيس الأوكراني، إلى هولندا قادما من فنلندا، حيث التقى بقادة دول الشمال.

وفي أول زيارة رسمية له إلى هولندا، من المتوقع أن يلقي زيلينسكي، اليوم الخميس، خطابا بعنوان: "لا سلام بدون عدالة لأوكرانيا".

ومن المقرر أن يجري زيلينسكي محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ووزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين.

واستقبل البرلمان الهولندي زيلينسكي، وتحدث مع النواب صباح اليوم الخميس.

وقدمت هولندا حتى الآن نحو 1.2 مليار يورو (نحو 1.3 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.