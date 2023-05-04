أهلي جدة يرد على تهنئة الخطيب

رد الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة، اليوم الخميس، على تهنئة الأهلي المصري لهم عقب الصعود للدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

وكان فريق أهلي جدة بقيادة مدربه بيتسو موسيماني، قد حجز مقعده في دوري المحترفين الموسم القادم، بعد فوزه على هجر بهدفين لهدف مساء الأربعاء.

وكتب الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة على «تويتر»: «يتقدم رئيس النادي الأهلي وليد معاذ، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بالشكر إلى رئيس النادي الأهلي المصري الشقيق محمود الخطيب ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره على مشاعرهم غير المستغربة».

وأضاف: «مع تمانياتنا لكم بالتوفيق والازدهار».