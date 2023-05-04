السفير الأوكراني بألمانيا يدعو إلى إقامة شراكات جديدة بين المدن الألمانية والأوكرانية

دعا السفير الأوكراني في ألمانيا أوليكسي ماكييف، إلى إقامة شراكات جديدة بين المدن الألمانية والأوكرانية.

وخلال زيارة للجنة أوروبا التابعة لبرلمان ولاية براندنبورج، قال ماكييف، اليوم الخميس، إن من الممكن تنظيم المساعدات عن طريق الاتصالات بين العمد بصورة أسرع في الغالب من تنظيمها عن طريق الاتصالات على المستوى المركزي.

ورأى ماكييف، أن هناك إمكانية على سبيل المثال لنقل أطفال من مدرسة في أوكرانيا إلى ولاية براندنبورج حتى يستجموا فيها لمدة شهر، وتحدث عن إمكانية أن تتدرب فرق رياضية أوكرانية في براندنبورج.

وفي أعقاب زيارته الأولى لرئيس حكومة ولاية براندنبورج ديتمار فويدكه، دعا ماكييف المواطنين الألمان إلى دعم اقتصاد بلاده عن طريق شراء المنتجات الأوكرانية.

وقال: "هناك الكثير من العروض مثل الشيكولاتة والعسل والدقيق والملابس".

وطالب السفير الأوكراني الشركات في براندنبورج بالدخول في معاملات تجارية مع شركات من بلاده من أجل دعم إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقال: "من التبرع إلى الشراء والتجارة كل هذه طرق لدعم بلادي".