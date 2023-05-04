تشكيل هجومي لمانشستر يونايتد أمام برايتون

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أعلن الهولندي إريك تين هاج، مدرب لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة برايتون، مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الدوري الإنجيليزي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على برايتون، على ملعب أميكس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل غياب جيدون سانشو وشارك بدلا منه أنتوني مارسيال، بالإضافة إلى غياب كريستيان إيركيسن، وشارك بدلا منه فريد.

ويدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة محتلًا المركز الرابع برصيد 63 نقطة، في حين يتواجد برايتون في المركز الثامن برصيد 52 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

ديفيد دي خيا: في حراسة المرمى

خط الدفاع: ديوجو دالوت، لوك شو، فيكتور ليندلوف، آرون وان بيساكا

في الوسط: فريد، كاسيميرو، ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديز، أنتوني

في الهجوم: أنتوني مارسيال