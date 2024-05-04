مفتش البحرية الألمانية يطالب بضم سفن جديدة للأسطول

طالب مفتش القوات البحرية الألمانية يان كريستيان كاك، بشراء فرقاطتين إضافيتين للقوات البحرية.

وقال نائب الأدميرال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "اعتقد أن من الضروري للغاية أن تتخذ ألمانيا هذا الخيار وأن تشتري هاتين الفرقاطتين، واتفق مع الوزير في هذا؛ لأنه يجب علينا الآن الاستثمار في أسطول المستقبل حتى نتمكن من الاستمرار في أداء مهامنا في حماية شعبنا على الدوام".

وأشار إلى الوضع الأمني ​​المتغير وأهمية البحرية الألمانية في حماية البنية التحتية الحيوية.

وأدلى كاك بهذه التصريحات قبل العودة المتوقعة للفرقاطة "هيسن" من مهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" في البحر الأحمر إلى ميناء فيلهلمسهافن غدا الأحد. ومن المقرر أيضا أن تغادر سفينة الإمداد "فرانكفورت آم ماين" والفرقاطة "بادن-فورتمبرج" إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ يوم الثلاثاء المقبل.

يُذكر أن البحرية الألمانية تعتزم ضم فرقاطة جديدة طراز "إف 126"، والتي بدأ بناؤها في ديسمبر.

ويعتزم الجيش الألماني بناء سفن ستكون قادرة على شن حرب بحرية ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم وبشكل شامل.

وبحسب البيانات، يعني هذا أنه يمكن محاربة الأهداف تحت الماء، وفوق سطح الماء وفي الجو.

وتعتبر المراقبة البحرية وإنفاذ الحظر ودعم القوات الخاصة وعمليات الإجلاء من أهم مهام هذه السفن.