الشرطة الألمانية تعثر على جثة فتاة في صندوق سيارتها بجنوب شرق البلاد

عثرت الشرطة الألمانية على جثة فتاة (19 عاما) في صندوق سيارتها في مدينة ريجنسبورج جنوب شرقى ألمانيا.

وتم فتح تحقيق جنائي ، ومع ذلك ، قال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إنه لم يكن من الممكن بعد تأكيد كيفية وفاة الفتاة التي تنحدر من بافاريا.

وفي الصباح، أبلغ شخص الشرطة أن سيارة بها نافذة جانبية محطمة كانت موجودة في موقف سيارات تحت الأرض لمتجر لاجهزة الكمبيوتر، حسبما قالت الشرطة.

ثم عثرت دورية بعد ذلك على المرأة الميتة في صندوق السيارة. وقالت الشرطة إن قسم الطب الشرعي لا يزال يجمع الأدلة في مكان الحادث. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل.