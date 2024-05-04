 ميرال أشرف: الفوز ببطولة كأس مصر يعبر عن شخصية الأهلي - بوابة الشروق
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ميرال أشرف: الفوز ببطولة كأس مصر يعبر عن شخصية الأهلي

علي البحيري
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 5:17 م | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 5:17 م

عبرت ميرال أشرف لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي «سيدات» عن سعادتها بالتتويج بكأس مصر، عقب الفوز على سبورتنج في ‏نهائي البطولة، الذي أقيم مساء اليوم على صالة حسن مصطفى.

‎وقالت ميرال إن تتويج سيدات سلة الأهلي ببطولة كأس مصر يعد دافعًا ‏جديدًا للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الحالي، وأكدت أن الأهلي ‏يمتلك كافة ‏المقومات لحصد كل البطولات التي يشارك بها الفريق.‏

‎وأوضحت ميرال أن دوافع الأهلي كانت قوية للتتويج بالكأس، وأن شخصية الفريق ‏دائمًا ما تظهر في مثل تلك المواقف.‏

‎وأضافت ميرال أن بطولة الكأس خطوة مهمة في مشوار تحقيق كافة البطولات التي يشارك ‏بها الفريق وحصد المزيد منها إلى ‏دولاب البطولات بالنادي.‏


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