ميرال أشرف: الفوز ببطولة كأس مصر يعبر عن شخصية الأهلي

عبرت ميرال أشرف لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي «سيدات» عن سعادتها بالتتويج بكأس مصر، عقب الفوز على سبورتنج في ‏نهائي البطولة، الذي أقيم مساء اليوم على صالة حسن مصطفى.

‎وقالت ميرال إن تتويج سيدات سلة الأهلي ببطولة كأس مصر يعد دافعًا ‏جديدًا للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الحالي، وأكدت أن الأهلي ‏يمتلك كافة ‏المقومات لحصد كل البطولات التي يشارك بها الفريق.‏

‎وأوضحت ميرال أن دوافع الأهلي كانت قوية للتتويج بالكأس، وأن شخصية الفريق ‏دائمًا ما تظهر في مثل تلك المواقف.‏

‎وأضافت ميرال أن بطولة الكأس خطوة مهمة في مشوار تحقيق كافة البطولات التي يشارك ‏بها الفريق وحصد المزيد منها إلى ‏دولاب البطولات بالنادي.‏