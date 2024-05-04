سموتريتش يزعم أن صفقة استسلام تنهي الحرب على غزة ستكون كارثة

زعم وزير المالية الإسرائيلي بتسالي سموتريتش، السبت، أن ما وصفها بـ"صفقة استسلام" لتبادل الأسرى تنهي الحرب في غزة ستكون "كارثة" على إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن سموتريتش قوله: "صفقة الاستسلام التي تنهي الحرب دون تحقيق نصر كامل ستكون كارثة على إسرائيل".

وقال: "الحكومة الإسرائيلية لديها تفويض واحد فقط؛ هو النصر".

وزعم أن "صفقة الاستسلام التي تنهي الحرب دون نصر كامل هي كارثة.

رفح الآن!" في إشارة إلى مطالبته بتنفيذ عملية عسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، بحسب وكالة الأناضول التركية. يأتي ذلك في ظل تزايد الأنباء الواردة بشأن اقتراب إبرام صفقة تبادل أسرى، قد تؤدي في نهاية مراحلها إلى إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وتضاربت الأنباء في وسائل الإعلام العبرية في وقت سابق السبت، بشأن إرسال نتنياهو للوفد المفاوض إلى القاهرة من عدمه.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمحاولة إفشال صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة. ويواجه نتنياهو، ضغوطا متزايدة لعدم قبول صفقة تقود لإنهاء الحرب في غزة وإلغاء العملية العسكرية في رفح. وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وتتبنى القاهرة مقترحا قدمته مؤخرا بشأن الصفقة، بعد تكثيف اتصالاتها مع "حماس" وإسرائيل بشأن "نقاط خلافية" بين الجانبين. وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وتتمسك "حماس" بإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى.