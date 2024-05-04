روسيا: خسائر الجانب الأوكراني خلال أسبوع نحو 6665 جنديا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن خسائر القوات الأوكرانية نتيجة العمليات العسكرية خلال الأسبوع الماضي، بلغت نحو 6665 جنديا.

وأوضحت الدفاع الروسي في تقريرها الأسبوعي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن الجيش الروسي نفذ خلال الفترة من 28 أبريل الماضي إلى 4 مايو الجاري 25 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وطائرات بدون طيار، أصابت ومواقع تخزين الصواريخ والذخيرة، بالإضافة إلى ورشة لإنتاج القوارب والطائرات المسيرة. وأضاف التقرير أن القوات الروسية، تمكنت من صد عدد من الهجمات على محاور: لوغانسك، ودونيتسك، وزابوروجيه، وخيرسون، بالإضافة إلى إسقاط 201 طائرة بدون طيار.

وأشارت التقرير إلى أن مجموع ما تم تدميره بالجانب الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية في فبراير من عام 2022، نحو 593 طائرة و23742 طائرة بدون طيار و512 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و15911 دبابة ومدرعة، و1279 راجمة صواريخ، و9289 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و21471 مركبة عسكرية خاصة.

يذكر أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، تتضارب الأنباء حول المعركة ميدانيا وحجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل.