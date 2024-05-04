الشرطة الألمانية تحقق في الاعتداء على اثنين من السياسيين من حزب الخضر في مدينة إيسن

تبحث الشرطة الألمانية، اليوم السبت، عن اثنين من المشتبه بتورطهم في الاعتداء على اثنين من السياسيين من حزب الخضر، بمدينة "إيسن" مساء أمس الأول الخميس.

وتولى مكتب "حماية الدولة" التحقيق، بسبب احتمال أن يكون للاعتداء دوافع سياسية.

وتعرض كاي جيرينج، الذي يعمل في البرلمان الألماني، في برلين، ورولف فليس، وهو سياسي محلي في مدينة "إيسن، لاعتداء من جانب شخصين في أحد شوارع المدينة الرئيسية، مساء أمس الأول الخميس.

وبعد الاعتداء، فر المشتبه بهما في سيارة أجرة باتجاه وسط المدينة.

ونقلت صحيفة "فاز"، عن فليس قوله إنه هو وجيرينج، كانا معروفين للجناة بأنهما من المسؤولين المنتخبين.