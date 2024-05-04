إجراء عملية تركيب مفصل كامل لأحد مصابي غزة في مستشفى سوهاج الجامعي

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن فريقا طبيا بقسم

العظام بمستشفى سوهاج الجامعي، نجح في إجراء تدخل جراحي دقيق لأحد أبناء غزة الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، حيث تم تغيير كامل لمفصل الفخذ.

ووجه شكره إلى الفريق المعالج من قسمي العظام والتخدير، والهيئة التمريضية المعاونة، مشدداً على الاستمرار في مناظرة جميع الحالات ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول وإجراء الفحوصات الدورية لهم حتى تماثلهم التام للشفاء.

ومن جانبه، كشف الدكتور مجدي القاضي، عن تقييم الحالة الصحية لأحد المرضى الأشقاء من أهالي غزة، ويبلغ من العمر 41 عاما، ويعاني من خلع بمفصل الحوض منذ 6 شهور.

وعلى الفور، أجريت العملية الجراحية للمريض وتركيب مفصل حوض كامل، مضيفا أن إدارة المستشفى تولي اهتماما كبيرا ورعاية مستمرة لجميع مصابي غزة؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة واهتمامه البالغ بمتابعته المستمرة لمستوي التحسن لحالتهم الصحية.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشيخ، استقبال المريض بقسم العظام وعمل الفحوصات والتحاليل المخبرية والإشاعات اللازمة.

وعلى الفور، جرى تشكيل الفريق الطبي المعالج الذي أجرى العملية الجراحية ببراعة كبيرة، حيث بلغت تكلفة المفصل 85 ألف جنيه كتبرع من قسم العظام.

وأوضح أن الفريق الطبي تكون من الدكتور ياسر عثمان أستاذ جراحة العظام، والدكتور حسام حسني والدكتور محمد شحاتة، والدكتور عبدالرحمن بهاء مدرسين مساعدين بقسم العظام، والدكتور إسلام النحاس، والدكتور مصطفى عبداللاه، والدكتور يوسف راضي معيدين بقسم العظام، والدكتور علي الشيخ، والدكتور محمد جمال نواب سنيور بقسم العظام.

بينما ضم فريق التخدير بقيادة الدكتور فوزي عباس، الدكتور أحمد عزمي مدرس مساعد تخدير، والدكتور عمرو عبد الصبور، والدكتورة ريهام رجب نواب سنيور بالقسم.