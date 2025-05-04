رئيس جامعة بنها يتفقد عددا من المنشآت الجديدة بكفر سعد

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة لعدد من المنشآت الجديدة، والمنشآت التي يتم رفع كفاءتها بكفر سعد، مطلعا على نسبة الإنجاز في هذه المشروعات.

ورافق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها خلال، جولته الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة، والدكتور كرم عبد الغنى عميد كلية الحاسبات، والدكتور السيد الملقى القائم بعمل عميد كلية الفنون تطبيقية.

كما تفقد رئيس الجامعة، أعمال تأهيل وتطوير بدروم كليتي الحاسبات والفنون التطبيقية، وعدد من ورش النسيج بكلية الفنون التطبيقية، مستمعا لشرح من مهندسي الموقع عن أعمال التطوير.

كما شملت الجولة تفقد بدء أعمال إنشاء مبنى المدرجات الجديد بكفر سعد بعدد 50 مدرج، وأعمال إنشاء مسجد كلية التربية، وأعمال إنشاء لاند سكيب بكلية التمريض ورافقه خلال الجولة الدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، والدكتورة مروة راغب عميد الكلية.

كما تفقد رئيس الجامعة، مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، والمكون من دور أرضي و5 أدوار بمساحة 10 آلاف متر مربع، لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة، فضلا عن تفقد أعمال تعلية المبنى الإداري والسكاشن بكلية الحقوق، لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، ومسجد كلية الحقوق رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق.

كما شملت خلال الجولة تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي أعمال البدء في إنشاء كلية الفنون التطبيقية والتربية النوعية، وأعمال إنشاء حمام السباحة بكلية التربية الرياضية، برفقة الدكتور اسامه صلاح عميد كلية التربية الرياضية.

كما تفقد أعمال التطوير والتجديد بمبني الجراحة بالمستشفى الجامعي، مطلعا على سير العمل بها، رافقه الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتور عمر الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة، خلال جولته بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ، والتشطيبات النهائية، والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أهمية استغلال كل منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وإزالة أي معوقات لتشغيلها، كونها جزءا من استثمارات الجامعة.



