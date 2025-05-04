 الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح في انفجار مطار بن جوريون ونقلهما إلى المستشفى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح في انفجار مطار بن جوريون ونقلهما إلى المستشفى

هديل هلال
نشر في: الأحد 4 مايو 2025 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأحد 4 مايو 2025 - 10:44 ص

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي بإصابة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 54 عامًا، نتيجة انفجار مطار بن جوريون، الناجم عن سقوط صاروخ يمني في المنطقة.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت»، أشار الإسعاف الإسرائيلي إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا، أثناء توجهها إلى الملجأ عقب تفعيل صفارات الإنذار.

ولفت إلى نقل المصابين إلى مستشفى شامير «أساف هروفيه» في بئر يعقوب، ومستشفى شيبا في تل هشومير.

وقبل قليل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بفشله اعتراض صاروخ اليمن، قائلًا إن الصاروخ سقوط في محيط مطار تل أبيب.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، جرت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ورصدنا سقوط الصاروخ في منطقة مطار بن جوريون، ويجرى التحقيق في الحادث».

وفي وقت سابق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وأفادت القناة 12 العبرية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون.

من جانبها، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، بأن آلاف الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك عددا من الإصابات الطفيفة في مطار بن جوريون إثر سقوط صاروخ.

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