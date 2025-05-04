ألمانيا: تبرئة ضباط شرطة أصابوا شابا بشلل إثر إطلاق 34 رصاصة عليه

في أعقاب إطلاق 34 طلقة من قبل الشرطة على سائق سيارة يبلغ من العمر 19 عامًا في مدينة باد زالتسوفلن غربي ألمانيا، أوقفت النيابة العامة التحقيقات بحق الضباط المعنيين بهذه القضية.

وذكرت النيابة في مدينة دتمولد أن إطلاق النار الذي وقع قبل نحو عامين، كان مبررًا بسبب حالة دفاع عن النفس.

وكان الضباط قادوا سيارات دورية لملاحقة الشاب الذي حاول الفرار قبل أن يدخل إلى شارع مغلق.

وبعد ذلك، حاصره الضباط وترجلوا من مركباتهم، وفي تلك الأثناء استدار الشاب بسيارته واتجه نحوهم بسرعة عالية. فأطلق ستة من رجال الشرطة النار من أسلحة الخدمة الخاصة بهم، ما أدى إلى إصابة الشاب بخمس رصاصات ليعاني من شلل نصفي منذ ذلك الحين.

وأوضحت النيابة أن الضباط اعتبروا أنهم وقعوا تحت تهديد مباشر لحياتهم، بسبب ضيق المكان وسرعة السيارة المتجهة نحوهم، ما برر استخدامهم لأسلحتهم. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فيستفالن-بلات"، فإنه يجري التحقيق مع الشاب قائد السيارة بتهمة الشروع في القتل. ولم يكن الشاب يحمل رخصة قيادة، ويُعتقد أنه اندفع نحو الضباط في محاولة لإخفاء هذا الأمر.

وكان الحادث قد بدأ ليل 3 يونيو 2023، حين رصدت دورية شرطة سيارة بدون أضواء. وقد فرّ السائق حيث قاد سيارته بسرعة 160 كم/س داخل بلدة، ووصلت سرعته إلى 200 كم/س على طريق زراعي. عندها أرسلت غرفة العمليات عدة سيارات دورية لتقديم الدعم.