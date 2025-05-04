الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لعمل إرهابي

أُلقت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا القبض على خمسة رجال للاشتباه في تخطيطهم لعمل إرهابي بعد أن كشفت الشرطة البريطانية عن ما يشتبه أنه مؤامرة لاستهداف أحد المباني.

وقالت الشرطة إن شرطة مكافحة الإرهاب كانت على تواصل مع الموقع لإبلاغه وتقديم المشورة والدعم اللازمين له، لكن لم يتم الافصاح عنه لأسباب عملياتية.

وقالت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن أربعة من الرجال الذين أُلقي القبض عليهم يوم السبت الموافق 3 مايو/أيار هم مواطنون إيرانيون، ولا تزال جنسية الخامس قيد التحقق.

وتقود قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة التحقيق الاستباقي الذي أسفر عن الاعتقالات المخطط لها مسبقا لكل من: رجل يبلغ من العمر 29 عاما في منطقة سويندون بجنوب غرب إنجلترا؛ ورجل يبلغ من العمر 46 عاما في غرب لندن؛ ورجل يبلغ من العمر 29 عاما في منطقة ستوكبورت في مانشستر الكبرى؛ ورجل يبلغ من العمر 40 عاما في منطقة روتشديل في مانشستر الكبرى؛ ورجل خامس في منطقة مانشستر.

وألقي القبض على جميع الرجال الخمسة للاشتباه في إعدادهم لعمل إرهابي، بما يخالف المادة 5 من قانون الإرهاب لعام 2006. وهم لا يزالون رهن الاحتجاز.

ويجري الضباط عمليات تفتيش في عدد من العناوين في مناطق مانشستر الكبرى ولندن وسويندون فيما يتعلق بالتحقيق.

ويدعم عمليات الاعتقال والتفتيش ضباط من شرطة مانشستر الكبرى وشرطة ولتشير، بالإضافة إلى زملاء من شرطة مكافحة الإرهاب من جميع أنحاء البلاد.