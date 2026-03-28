وزير الخارجية يؤكد تضامن ووقوف مصر الكامل مع قطر وسائر الدول الخليجية في هذا الظرف الدقيق

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وذلك خلال توقف رحلته في الدوحة في طريقه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، يوم السبت.

وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء، تضامن ووقوف مصر الكامل مع دولة قطر وسائر الدول الخليجية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، مجددًا إدانة مصر للاعتداءات المستمرة التي تستهدف الدول الشقيقة، ومشددًا على دعمها الكامل لأشقائها في هذا الإطار.

ومن جانبه، أشاد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بمواقف مصر القومية الثابتة تجاه دعم أشقائها، وبجهود الوساطة التي تبذلها لتدشين حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد ومنع اتساع نطاق الصراع، وذلك بالتعاون مع باكستان وتركيا.

وتناول اللقاء التداعيات السلبية للحرب الجارية على الاقتصاد العالمي ودول المنطقة، والإجراءات التي تتخذها قطر لحماية أمنها وتأمين منشآت الطاقة والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي، إلى جانب التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.

كما بحث الجانبان جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر للتوصل إلى حل يفضي إلى خفض التصعيد.

وأطلع الوزير عبد العاطي نظيره القطري على ترتيبات الاجتماع الوزاري الرباعي المرتقب عقده في إسلام آباد، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية، لبحث تطورات التصعيد العسكري وجهود خفض التوتر في الإقليم.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق، حفاظًا على الأمن القومي العربي، والعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الحرب ويعيد الاستقرار للمنطقة.