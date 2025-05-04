أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 956 ألفا و810 جنود، من بينهم 1340 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10758 دبابة، منها ثلاث دبابات أمس السبت، و22403 مركبة قتالية مدرعة، و27327 نظام مدفعية، و1376 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1155 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و335 مروحية، و34860 طائرة مسيرة، و3196 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و47141 من المركبات وخزانات الوقود، و3870 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.