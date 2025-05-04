دعا زعيم حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل بيني جانتس، إلى رد فعل عنيف في طهران ردا على سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب مطار بن جوريون في تل أبيب وسط البلاد.

وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس اليوم الأحد، "هذه ليست اليمن، هذه إيران. طهران هي من تطلق الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وعليها أن تتحمل مسئوليتها".

وأضاف "على الحكومة الإسرائيلية أن تستيقظ وتتوقف عن العودة إلى أيام الرذاذ. إطلاق الصواريخ على بلادنا يجب أن يؤدي إلى رد فعل عنيف في طهران"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن جوريون في تل أبيب، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه جرى تعليق حركة القطارات مؤقتا في محطة مطار بن جوريون وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس.