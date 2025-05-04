السعودية تؤكد ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بجمهورية السودان.

وأكدت في بيان عبر موقعها الرسمي، أن الاستهداف يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، مطالبةً بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار.

وجددت المملكة موقفها بأن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني ـ سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023م.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في "بورتسودان وكسلا" بجمهورية السودان، وهو ما يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي pic.twitter.com/HJQ7zXc2Cr — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 4, 2025

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني أن الدعم السريع استهدف بالمسيرات قاعدة جوية ومستودع بضائع في بورتسودان، ما تسبب بأضرار محدودة.

وكثفت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة، هجماتها على مواقع عسكرية ومنشآت حيوية داخل مناطق سيطرة الجيش باستخدام المسيّرات.

فيما حقق الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال الشهرين الماضيين، مكاسب كبيرة في العاصمة الخرطوم، حيث سيطر على أغلب المواقع العسكرية والدبلوماسية المهمة، وتمكن من طرد الدعم السريع من العديد من المراكز.

يذكر أن الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى كارثة إنسانية هائلة، إذ تسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة.