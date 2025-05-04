ريال مدريد ينجو من فخ الريمونتادا أمام سيلتا فيجو

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حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على سيتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعبه سانتياجو بيرنابيو لم يجد الريال صعوبة في البداية، حيث حسم الشوط الأول بهدفين لصالحه سجلهما التركي أردا جولير والفرنسي كيليان مبابي، ليزيد الأخير الغلة التهديفية بهدف ثالث وشخصي ثاني له مع بداية شوط المباراة الثاني.

ولكن منتصف الشوط الثاني كان موعد انتفاضة الفريق الضيف الذي سجل هدفا عن طريق خافي رودريجيز في الدقيقة 69، ليقلص الفارق.

وفي الدقيقة 76 نجح فيليوت سفيدبيرج في إضافة الهدف الثاني ليزيد الضغط على الريال في الدقائق الأخيرة المتبقية.

وتألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ليمنع سيلتا فيجو من ريمونتادا مثيرة كادت تحرم الريال من النقاط كاملة.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ 75 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة بفارق 4 نقاط.