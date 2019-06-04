مباحثات سورية روسية بموسكو لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

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بحث وزير شئون رئاسة الجمهورية السوري منصور عزام، مع نائب رئيس الوزراء الروسي رئيس الجانب الروسي في اللجنة الروسية - السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني يوري بوريسوف، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية ونتائج تنفيذ قرارات اللجنة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجانبين أكدا عزمهما على تطوير التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وخاصة مواصلة مكافحة الإرهاب والتصدي للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا.

وشدد الجانبان على ضرورة بذل جميع الجهود اللازمة لدفع التعاون بين سوريا وروسيا بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين