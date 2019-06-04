تقارير صحفية: ترامب يتواصل مع جوف وجونسون المرشحين لزعامة حزب المحافظين البريطاني

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماع مع وزير البيئة البريطاني مايكل جوف، الذي يسعى إلى خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في منصب زعيم حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى اليوم الثلاثاء.

وأفادت شبكة (آي.تي.في) الاخبارية بأن ترامب أجرى أيضا اتصالا هاتفيا من لندن استمر عشرين دقيقة مع وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، وهو المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي.

ونقلت شبكة (آى.تي.في) عن مصدر مقرب من جونسون قوله إنه لم يجتمع مع ترامب لأنه يريد التركيز على فعالية انتخابية مقررة مساء اليوم الثلاثاء تتعلق بحزب المحافظين.

وقبل زيارته الرسمية لبريطانيا التي بدأت أمس الاثنين وتستمر على مدار ثلاثة أيام، أشاد ترامب بجونسون.

وسوف تتنحى ماي عن منصب زعيم حزب المحافظين يوم الجمعة المقبل، بعد أن فشلت في إقناع المشرعين البريطانيين بدعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوضت عليه مع بروكسل.

ومن المتوقع أن ينافس ما يصل إلى 12 مشرعا محافظا في انتخابات زعامة الحزب التي تجري على مرحلتين.

وسوف يصوت نواب الحزب البالغ عددهم 313 نائبا لقصر المنافسة على مرشحين اثنين فقط قبل أن يترك التصويت لأعضاء الحزب البالغ عددهم 125 ألف عضو لاختيار الفائز من بينهما، والذي من المتوقع أن يخلف ماي أيضا في منصب رئيس الوزراء.

وأطلق جوف حملته الانتخابية يوم السبت الماضي قائلا: "إنني مستعد لتوحيد صفوف الحزب، ومستعد لتحقيق البريكست، ومستعد لقيادة بلادنا العظيمة".

ومن المتوقع أن تهيمن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على السباق من أجل الفوز بزعامة حزب المحافظين، والذي سيبدأ رسميا يوم الاثنين المقبل.

وقال ترامب في تصريحات لصحيفة "ذي صن"، وهي من أشهر الصحف الشعبية التي تصدر في بريطانيا إن جونسون هو مرشح "ممتاز".

وأضاف: "لقد احببته دائما، ولا أعرف ما إذا كان سوف يتم اختياره، ولكنني أعتقد أنه شخص جيد وموهوب للغاية".

وكان جونسون قد صرح لأحد الناخبين بالحزب خلال مقطع فيديو نشره في إطار حملته الانتخابية للفوز بزعامة المحافظين: "إذا ما توليت المنصب، فسوف نخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، سواء باتفاق أو بدون اتفاق".