أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون"، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، والذي ينافس فى موسم عيد الفطر المقبل، بحضور عدد من صناعه وأبطاله منهم الفنان عمرو سعد، وسوزان نجم الدين، محمود عبد المغني، رامز أمير، محمد لطفي، مصطفى منصور، والمنتج محمد السبكي، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بالإضافة لعدد من الفنانين والشخصيات العامة منهم المخرج محمد سامي، وزوجته الفنانة مي عمر، فيما تغيبت الفنانة روبي إحدى بطلات العمل.

وتحاكي أحداث "حملة فرعون" الفيلم الشهير العظماء السبعة، ويشارك فى بطولته بجانب سعد كل من الفنانة روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، حمدى الميرغني، رامز أمير، مصطفى منصور، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.