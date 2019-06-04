التحالف العربي: إجلاء فرد مصاب من طاقم سفينة إيرانية مشبوهة إلى مستشفي سعودي

أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن إجلاء أحد افراد طاقم سفينة إيرانية كانت راسية شمال غربى ميناء الحديدة غربي اليمن ونقله إلى مستشفى عسكري بجازان في اقصى جنوب غرب السعودية.

وقال المتحدث ان عملية الاجلاء تم القيام بها بعد تلقي مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة بلاغاً من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإجلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية سافيز،حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) .

وأوضح العقيد المالكي أنه تم تنفيذ عملية إجلاء طبي (جوي) بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف.

وأضاف العقيد المالكي أن السعودية قد تلقت طلبًا رسميًّا من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف لطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة.

وأكد العقيد المالكي "إن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية كعادتها في مثل هذه الحالات ، وقد تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف بحسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية وكذلك الأعراف الدولية، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر ، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني ، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".