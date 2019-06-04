«هيليوس» وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى يستحوذان على «مصر هاى تك»

أعلنت شركة هيليوس إﻧﭭستمنت بارتنرز «هيليوس»، وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، استحواذهما على 96.7% من شركة مصر هاى تك الدولية للبذور، بحسب بيان للشركة أمس.

و«مصر هاى تك»، شركة تعمل فى مجال إنتاج البذور الزراعية فى مصر، تأسست عام 1993 وتقوم بتطوير وإنتاج بذور هجين الذرة البيضاء، والذرة الصفراء وحبوب الذرة الرفيعة والذرة الحلوة والخضراوات بمصر.

وتُعد الذرة من المحاصيل الرئيسية فى مصر ومن أحد أكثر المحاصيل التى تستهلك على نطاق واسع على مستوى أفريقيا، حيث تستخدم كأعلاف حيوانية وكذلك للاستهلاك البشرى.

قال ﭼيمس هارمون، رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصرى الأمريكى، إننا متحمسون بشدة لإمكانيات هذا الاستثمار ومساهمته فى تحسين الرقعة الزراعية المصرية.

وأضاف سورى سيجال، مؤسس مصر هاى تك، إن الأخيرة تمتلك الأصول الوراثية والعمالة المدربة واتصالاتها بشركة هيليوس للتوسع فى القارة الأفريقية.