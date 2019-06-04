أظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الثلاثاء، انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من التقديرات الأولية، وهو ما يعزز التوقعات بإقدام البنك على خفض تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل.

وذكر البنك المركزي أن اقتصاد كوريا الجنوبية وهو رابع أكبر اقتصادات آسيا انكمش خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3% فقط.

في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي نموا سنويا بمعدل 1.7% وهو ما يقل أيضا عن التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1.8% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

جاء انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب تراجع نشاط قطاع التصنيع، على خلفية انخفاض إنتاج أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمعدات البصرية بنسبة 3.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

في الوقت نفسه، ذكر البنك المركزي أن صادرات كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تراجعت بنسبة 3.2%، في حين تراجع إنفاق الشركات بنسبة 9.1% خلال الفترة نفسها.

وواصلت الصادرات تراجعها خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي نتيجة انخفاض الصادرات إلى الصين وهي أكبر مستورد من كوريا الجنوبية. في المقابل تراجعت الواردات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.4% بحسب بيانات البنك المركزي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الصادرات والواردات تمثل حوالي 50% من إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية.