ترامب يصل مقر الحكومة البريطانية لإجراء محادثات مع ماي

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى مقر الحكومة البريطانية "10 داونينج ستريت"؛ لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وبثت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية لقطات حية للرئيس الأمريكي وقرينته ميلانيا عند وصولهما إلى مقر الحكومة البريطانية وسط العاصمة لندن.

ومن المقرر أن يعقد ترامب وماي مؤتمرا صحفيا عقب إجراء محادثاتهما.

يشار إلى أن ترامب التقى الملكة إليزابيث أمس الاثنين، بعد وصوله هو وقرينته إلى بريطانيا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب بعد انتهاء زيارته لبريطانيا إلى كل من أيرلندا وفرنسا، وذلك في إطار جولته الخارجية الحالية.