الرئيس اللبناني: أي عبث بالأمن سيلقى الرد الحاسم والسريع

أكد الرئيس اللبناني الرئيس ميشال عون اليوم الثلاثاء أن أي عبث بالأمن سيلقى الرد الحاسم والسريع.

وقال الرئيس عون، في تصريحات بثتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم ، إن ما حصل في طرابلس أمس الاثنين لن يؤثر على الاستقرار في البلاد، مشددا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المدينة .

وأكد الرئيس عون أن الجهوزية الدائمة للجيش والقوى الأمنية كفيلة بالمحافظة على سلامة المواطنين في كل لبنان ، داعيا إلى التعاون مع الأجهزة الامنية وعدم إطلاق الشائعات التي تزرع القلق في نفوس المواطنين .

وفي اجتماع اليوم الثلاثاء للقيادات الأمنية بشأن الاعتداء الإرهابي في طرابلس ليلة أمس ،دعا عون، إلى تكثيف المتابعة الامنية للمشبوهين وتنفيذ عمليات أمنية استباقية عند الضرورة، بحسب مصدر رسمي لبناني،.

وأكد عون " على أن مواجهة الإرهاب مهمة متواصلة للقوى والأجهزة الأمنية والعسكرية، وتتطلب اليقظة والجهوزية الدائمة"، مشدداً " على اهمية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين مختلف هذه الأجهزة".

من ناحية أخرى ، قررت بلدية طرابلس إلغاء مراسم البروتوكول المعتمد في كل عيد على أن يقتصر النشاط على أداء صلاة العيد في المسجد المنصوري الكبير.

وقتل عنصران من الجيش إلى جانب عنصر ثالث من قوى الأمن الداخلي في هجمات بمدينة طرابلس نفذها شخص يدعى عبد الرحمن مبسوط لقي حتفه إثر تفجير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.