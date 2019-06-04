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رئيس البنك المركزي الأمريكي يؤكد غموض مسار الحرب التجارية مع الصين والمكسيك

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 8:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 8:38 م

قال "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الثلاثاء إن الغموض مازال يحيط بمسار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن البنك سيتحرك من أجل المحافظة على نمو اقتصادي مستدام.

وقال "باول" في مدينة شيكاغو الأمريكية "لا نعرف كيف ولا متى ستحل هذه الموضوعات"، في إشارة إلى المفاوضات التجارية في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وكل من الصين والمكسيك.

وأضاف باول "نحن نراقب عن كثب تداعيات هذه التطورات بالنسبة لآفاق الاقتصاد الأمريكي، كما هو الحال دائما، سنتحرك بالطريقة المناسبة للمحافظة على النمو، مع سوق عمل قوية وتضخم يقترب من المعدل المستهدف وهو 2%".

ويأتي ذلك في حين تتزايد التوقعات بإقدام مجلس الاحتياط الاتحادي على خفض سعر الفائدة خلال العام الحالي. إذا تطلب الأمر ذلك من أجل المحافظة على النمو. ويمكن تفسير تصريحات "باول" الأخيرة في هذا الاتجاه.

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