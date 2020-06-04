فاماليكاو يسقط بورتو بثنائية في عودة الدوري البرتغالي

فجر فريق فاماليكاو مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه بورتو مساء الأربعاء في المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري البرتغالي، التي شهدت أيضا فوز بورتيمونينسي 1 / صفر على ضيفه جيل فيسنتي.

وبعد توقف استمر قرابة ثلاثة أشهر، عاد الدوري البرتغالي للحياة من جديد، حيث أقيمت أول مباراتين في المسابقة منذ تعليق منافساتها في آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجمد رصيد بورتو، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، عند 60 نقطة، لكنه ظل في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه، غريمه التقليدي بنفيكا، الذي يستضيف تونديلا الخميس في المرحلة ذاتها.

وفي المقابل، ارتفع رصيد فاماليكاو إلى 40 نقطة، ليرتقي من المركز السابع إلى الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر فابيو مارتينز بالتسجيل لمصلحة فاماليكاو في الدقيقة 48، لكن خيسوس كورونا أدرك التعادل لبورتو في الدقيقة 74.

ولم يهنأ بورتو بهدف التعادل طويلا، بعدما أعاد بيدرو جونسالفيس التقدم لفاماليكاو من جديد، بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.

ولم تفلح محاولات بورتو المستميتة لإدراك التعادل في ظل الصمود الدفاعي لفاماليكاو، ليصبح الطريق ممهدا أمام بنفيكا للانقضاض على الصدارة، حال حصده النقاط الثلاث أمام تونديلا غدا.

وحقق بورتيمونينسي فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه جيل فيسنتي.

ورفع بورتيمونينسي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، في حين تجمد رصيد جيل فيسنتي عند 30 نقطة في المركز التاسع.

ويدين بورتيمونينسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز، إلى لاعبه لوكاس فيرنانديز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49.