الدنمارك تمرر قانونا يحظر على مرتكبي الجرائم العنيفة ارتياد الحانات

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مرر البرلمان الدنماركي يوم الخميس مشروع قانون يحظر على مرتكبي الجرائم العنيفة ارتياد الحانات والمطاعم وغيرها من الأماكن التي تقدم الكحول أثناء الليل.

وسيسري الحظر على الأماكن التي تقدم الكحول بين منتصف الليل والخامسة صباحًا.

ويمكن أن يستمر الحظر لمدة تصل إلى عامين ولكن سيعتمد على مدى التورط في الجريمة.

وبموجب التشريع، يمكن للشرطة أيضًا تحديد شوارع معينة على أنها مناطق لخروج الناس، ومن ثم يصبح من المحظور ارتيادها على مرتكبي الجرائم العنيفة.

ويمكن أن يواجه المخالف للحظر غرامة قد تصل إلى 10 آلاف كرونة (1631 دولارًا).

وقال وزير العدل نيك هايكروب في بيان "قبل أن يتسبب الوباء في منع الحياة الليلية، شهدنا عدة حوادث مروعة تعرض فيها شباب أبرياء لاعتداءات وحشية".

ويدخل القانون حيز التنفيذ في أول تموز/يوليو.