الجيش يداهم مصنعين لتصنيع المخدرات شرق لبنان

داهمت قوة من الجيش اللبناني، الجمعة، مصنعين لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي في بعلبك شرق لبنان وضبطت كميات من المخدرات.



وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 4 /6 /2021، دهمت قوة من الجيش مصنعين لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك، وقد ضبطت داخلهما معدات وآلات تستخدم في عملية التصنيع، وحوالى 700 كيلو جرام من حشيشة الكيف، إضافة إلى حوالى 1040 حبة كبتاجون".



يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.



كانت السعودية قد اعلنت في شهر أبريل الماضي حظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها حيث يتم استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة و حتى تقدم السلطات اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.