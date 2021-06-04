 الجيش يداهم مصنعين لتصنيع المخدرات شرق لبنان - بوابة الشروق
الجمعة 4 يونيو 2021 3:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

الجيش يداهم مصنعين لتصنيع المخدرات شرق لبنان

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 3:09 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 3:09 م
داهمت قوة من الجيش اللبناني، الجمعة، مصنعين لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي في بعلبك شرق لبنان وضبطت كميات من المخدرات.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 4 /6 /2021، دهمت قوة من الجيش مصنعين لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك، وقد ضبطت داخلهما معدات وآلات تستخدم في عملية التصنيع، وحوالى 700 كيلو جرام من حشيشة الكيف، إضافة إلى حوالى 1040 حبة كبتاجون".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.

كانت السعودية قد اعلنت في شهر أبريل الماضي حظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها حيث يتم استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة و حتى تقدم السلطات اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك